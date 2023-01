Criança de 3 anos se afoga em piscina de clube e fica desacordada

- Publicidade -

Uma criança de 3 anos, foi vítima de afogamento na tarde deste sábado, 28, no Clube Sintesac (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre), localizado na rua Maj. Mendonça Lima, no Loteamento Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, a criança estava na área da piscina destinada aos menores, porém, como estava desacompanhada, ela olhou e viu a piscina de adultos, onde se encontrava várias pessoas banhando. A criança correu e pulou na parte funda da piscina.

Imediatamente, o guarda-vidas percebeu a situação e pulou logo seguida, resgatando a criança, que já se encontrava desacordada. O próprio guarda-vidas fez os procedimentos de reanimação na criança até a chegada dos paramédicos do Samu, que foi chamado e rapidamente chegou ao local.

Quando a equipe do Samu da viatura de suporte avançado (02) chegou na ocorrência, a criança já estava acordada, mas se encontrava sonolenta. Foi feito o Atendimento Pré -Hospitalar (APH), e em seguida, a vítima foi levada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Segundo Distrito, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Conforme a médica do Samu, a criança ficou cianótica, se encontrava rebaixada, mas, estava consciente e lúcida. Os paramédicos, entregaram a menor no setor de emergência, para passar por uma avaliação com a equipe médica plantonista.

