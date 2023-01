Criança causa incêndio em casa e Corpo de Bombeiros é acionado

- Publicidade -

Na manhã deste domingo (29), equipes do 11º batalhão do Corpo de Bombeiros de Ipatinga foram acionadas para combater um incêndio na Rua Caldeus, no bairro Canaã. As chamas teriam se espalhados após um menino de 3 anos atear fogo em um colchão.

De acordo com os militares, além da criança, estava na casa a irmã dele, de 12 anos. Ambos sozinhos quando o incêndio começou.

Um vizinho foi o primeiro a chegar à casa após ouvir gritos. Ele tentou apagar as chamas, que atingiram duas camas e um alguns móveis, usando um balde de água e acionou os bombeiros. Ele também retirou as crianças da residência.

Os bombeiros chegaram e retiraram móveis e outros objetos da casa. Para que o problema não se expandisse, eles desligaram a energia elétrica e apagaram às chamas.

Ainda segundo os bombeiros, a adolescente contou que dormia e acordou sentindo fogo nos pés. Foi quando viu o irmão com um isqueiro na mão e pediu ajuda.

A Polícia Militar também foi acionada, já que os dois estavam sozinhos em casa sem a presença de nenhum responsável. As crianças relataram para os policiais que passaram a noite sozinha. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

Com informações G1