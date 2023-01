Creme usado pela princesa Diana salvou pênis de Harry, congelado em viagem. Saiba qual!

- Publicidade -

Um creme simples, usado nos lábrio pela princesa Diana, salvou o pênis de Harry após uma viagem ao Polo Norte. Saiba mais!

O livro de memórias lançado por Harry continua dando o que falar. Além de detalhar uma série de podres da Família Real, o duque de Sussex também revela histórias curiosas sobre sua vida. Em uma delas, Harry conta que teve seu pênis congelado durante uma viagem ao Polo Norte, em 2011.

Segundo ele, suas bochechas e orelhas ficaram bastante machucadas por conta do frio intenso, mas ao voltar para casa reparou que, além delas, outra extremidade do corpo também tinha sido congelada: seu pênis. “Meu pênis oscilava entre extremamente sensível e traumatizado“, descreveu.

Ao voltar para casa, Harry contou seu problema a um amigo, que sugeriu que o príncipe usasse um creme hidratante específico. Ao ver a embalagem, Harry disparou: “Minha mãe usou isso em seus lábios”. E questionou, incrédulo: “Você quer que eu coloque isso no meu pênis?”.

Diante da insistência do amigo, Harry passou a usar o produto, que acabou recuperando o membro. Para confirmar que estava tudo bem com seu pênis, o príncipe foi levado a um médico especialista e entrou pela porta dos fundos do consultório para não ter sua privacidade invadida pela delicadeza do assunto.

Mas neste momento, segundo ele, o problema já tinha sido amenizado pelo creme e o médico não conseguiu nem mais visualizar como estava o pênis de Harry antes da ação do produto, que acabou sendo milagroso para a recuperação do duque, que até então ainda era membro da Família Real.

Purepeople BR