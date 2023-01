Corpo de homem encontrado em cova rasa é identificado em Rio Branco

- Publicidade -

O Instituto Médico Legal (IML) informou nesta quarta-feira (25) que identificou o corpo encontrado na rua Bolívia, bairro Habitasa, em Rio Branco. A vítima é o ex-garçom Gimines Alves da Silva, com idade entre 30 a 35 anos, natural de Pauini, município Amazonense, mas morava em Rio Branco há alguns anos.

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quarta, após uma denúncia anônima enviada ao Copom, que relatava que um corpo estava enterrado em uma cova rasa, e informou o endereço onde se encontrava o cadáver. Quando os militares chegaram no local indicado, acharam o corpo enterrado na cova rasa, da forma que foi informado pelo denunciante.

O IML foi acionado e retirou o corpo da cova. Depois do trabalho de peritos do Instituto de Criminalística (IC), ele foi removido a sede do Instituto Médico Legal, onde passou por exames cadavéricos, sendo confirmado que a vítima foi morta com vários golpes de arma branca (facão) na cabeça. A família de Gimines esteve no IML e fizeram o reconhecimento do corpo do ex-garçom.

Agora, o caso ficará a cargo da equipe da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade nas Investigações, para descobrir quem o matou e porque matou.