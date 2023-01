Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos e terá times da Concacaf

- Publicidade -

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) anunciaram nesta sexta-feira (27) um “acordo estratégico”, que inclui a realização da Copa América 2024 nos Estados Unidos, com a participação de de equipes dos três continentes, além de organizar um torneio de clubes.

Segundo o comunicado, o torneio do qual a Argentina é a atual campeã, será disputado nos Estados Unidos no ano que vem. Além das 10 seleções sul-americanas, seis das melhores seleções da Concacaf disputarão o torneio como convidadas.

Os países dessa associação se classificarão para a Copa América através da Liga das Nações Concacaf 2023/2024.

“Este acordo apoiará as seleções masculinas em sua preparação para a próxima Copa do Mundo por meio de uma Copa América ampliada, com seis seleções de elite da Concacaf, organizadas na região que sediará a Copa do Mundo FIFA de 2026”, disse o comunicado no site da Conmebol.

A Argentina conquistou a última Copa América que foi disputada no Brasil em 2021, em final histórica contra a anfitriã no Maracanã. Foi o primeiro título oficial da seleção alviceleste desde 1993. O time comandado por Lionel Scaloni venceu a final por 1 a 0, com gol de Ángel Di María.

Com informações CNN