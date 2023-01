Confirmação de matrículas para alunos da rede municipal dão início em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Iniciou na terça-feira (24) a confirmação de matrículas dos alunos da rede municipal, em Cruzeiro do Sul, do ensino Infantil, Fundamental l e ensino Fundamental ll.

Conforme a Secretaria de Educação, os pais e/ou responsáveis devem ir até a escola do filho para realizar a pré matrícula que se estenderá até o dia 27 de janeiro.

Já as matrículas para alunos novos, começam no dia 30 de janeiro e vão até o dia 03 de fevereiro.

Documentos necessários para a matrícula são:

• Cópia do registro da criança;

• Uma foto 3×4 da criança;

• Cópia do cartão do SUS da criança atualizado, iniciando com o número 7;

• Cópia do comprovante de residência;

• Cópia da carteira de vacina da criança;

• Cópia do CPF do responsável;

• Número do NISS da criança que participa do bolsa família (folha resumo cadastro único).

