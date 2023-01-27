Confira: Governo convoca aprovados em concurso da Educação de 2018

O governador Gladson Cameli publicou nesta sexta-feira, 27, a convocação, em caráter efetivo, de professores aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Educação Cultura e Esportes (SEE) de 2018. A lista está no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.
Segundo a publicação, os aprovados têm o prazo de até 30 dias para apresentarem os documentos e assinarem o Termo de Posse.
Veja lista:
I – PROFESSOR – P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MÂNCIO LIMA – URBANA:
EVERTON FIGUEIREDO DOS SANTOS. RIO BRANCO – RURAL:
EXPEDITO JOSÉ FERREIRA BAZOLA. RIO BRANCO – URBANA:
ERIC MATHEUS FARIAS DA SILVA, ELDENIR FREIRE MARIANO,
GABRIELA BARBOSA CHAVES DE SOUZA. TARAUACÁ – URBANA:
JOSUELE FRANÇA DE CASTRO, YASMIN GADELHA FREITAS
II – PROFESSOR – P2 – GEOGRAFIA – SENADOR GUIOMARD –
URBANA: SARA SIMONE CABRAL FEITOSA.
III – PROFESSOR – P2 – LÍNGUA ESPANHOLA – RIO BRANCO –
URBANA: JAQUELINE AMORIM, VANESSA FREIRE DA COSTA, ANA
PAULA BASTOS CARVALHO.
IV – PROFESSOR – P2 – LÍNGUA INGLESA – CRUZEIRO DO SUL –
URBANA: BRENDA SAYONARA SOUZA OLIVEIRA. RIO BRANCO –
URBANA: MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO SILVA, JOÃO PAULO
MELO DE ANDRADE, CAMILA SILVA RAMOS.
V – PROFESSOR – P2 – LÍNGUA PORTUGUESA – CRUZEIRO DO
SUL – RURAL: DANIELA MOURA DE FREITAS, MARIA DO CARMO
RODRIGUES DE FREITAS, MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA,
MARIA ELIDIANE SILVA PEDROZA. CRUZEIRO DO SUL – URBANA:
BERENICE LIMA DO NASCIMENTO, PRISCILA MARIA SILVA OLIVEIRA,
EDEDSON CARLOS DE NEGREIROS, MARIA DAS DORES DE
SOUZA DA SILVA, JANETE AZEVEDO BRANDAO, FERNANDA VIEIRA
DA SILVA, ALEX LIMA BRANDÃO, WILLIAN RICHERS MARTINS
DAMASCENO, FRANCISCO CHARLES NEPOMUCENO SOMBRA,
MATEUS GUIMARÃES MARTINS, GLEDISSON ALBANO DE SOUZA.
FEIJÓ – RURAL: JOSINÉIA SOUSA DOS SANTOS, EFRAIM DOS
SANTOS GOMES, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA, OZEIAS
BRAGA DO NASCIMENTO, ZENEILA CLEMENTINO DE PAIVA, GISELIA
FERNANDES MACIEL. MÂNCIO LIMA – RURAL: RUBERLENE COSTA
LIMA. RIO BRANCO – URBANA: MYCHELLI DE OLIVEIRA COSTA
DANTAS, JILENA MOREIRA RIBEIRO, ELOI DAIANA CORREA DE
SOUZA, DENISE ALVES MIRANDA DE ARAÚJO, CRISTIANE DAMIAN,
KENNEDY LUIS DE SOUZA MARINHO FONTINELE, MARIA APARECIDA
DE LIMA SILVA, REGIANE MENEZES DE SOUZA, MARIA SIMONE
DOS SANTOS MIRANDA. SENADOR GUIOMARD – URBANA: FLÁVIA
BRENDA DE OLIVEIRA CASAS, FRANCISCA HORDALIA ALVES
CLAUDIO, MARCELLE LIMA DE SOUZA.
VI – PROFESSOR – P2 – QUÍMICA – RIO BRANCO – URBANA: RALLID
CARVALHO DA SILVA, CAROLINE KETLYN MARTINS DA SILVA,
SIMONE CUNHA DOS SANTOS, AMARILDO JANUÁRIO DE SALES,
BILLIGRANT PASSOS BENTES
A Gazeta do Acre