Confira: Governo convoca aprovados em concurso da Educação de 2018

O governador Gladson Cameli publicou nesta sexta-feira, 27, a convocação, em caráter efetivo, de professores aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Educação Cultura e Esportes (SEE) de 2018. A lista está no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.

Segundo a publicação, os aprovados têm o prazo de até 30 dias para apresentarem os documentos e assinarem o Termo de Posse.

Veja lista:

I – PROFESSOR – P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA – MÂNCIO LIMA – URBANA:

EVERTON FIGUEIREDO DOS SANTOS. RIO BRANCO – RURAL:

EXPEDITO JOSÉ FERREIRA BAZOLA. RIO BRANCO – URBANA:

ERIC MATHEUS FARIAS DA SILVA, ELDENIR FREIRE MARIANO,

GABRIELA BARBOSA CHAVES DE SOUZA. TARAUACÁ – URBANA:

JOSUELE FRANÇA DE CASTRO, YASMIN GADELHA FREITAS

II – PROFESSOR – P2 – GEOGRAFIA – SENADOR GUIOMARD –

URBANA: SARA SIMONE CABRAL FEITOSA.

III – PROFESSOR – P2 – LÍNGUA ESPANHOLA – RIO BRANCO –

URBANA: JAQUELINE AMORIM, VANESSA FREIRE DA COSTA, ANA

PAULA BASTOS CARVALHO.

IV – PROFESSOR – P2 – LÍNGUA INGLESA – CRUZEIRO DO SUL –

URBANA: BRENDA SAYONARA SOUZA OLIVEIRA. RIO BRANCO –

URBANA: MARIA ROSIVANIA DO NASCIMENTO SILVA, JOÃO PAULO

MELO DE ANDRADE, CAMILA SILVA RAMOS.

V – PROFESSOR – P2 – LÍNGUA PORTUGUESA – CRUZEIRO DO

SUL – RURAL: DANIELA MOURA DE FREITAS, MARIA DO CARMO

RODRIGUES DE FREITAS, MARIA DUCILENE COSTA DA SILVA,

MARIA ELIDIANE SILVA PEDROZA. CRUZEIRO DO SUL – URBANA:

BERENICE LIMA DO NASCIMENTO, PRISCILA MARIA SILVA OLIVEIRA,

EDEDSON CARLOS DE NEGREIROS, MARIA DAS DORES DE

SOUZA DA SILVA, JANETE AZEVEDO BRANDAO, FERNANDA VIEIRA

DA SILVA, ALEX LIMA BRANDÃO, WILLIAN RICHERS MARTINS

DAMASCENO, FRANCISCO CHARLES NEPOMUCENO SOMBRA,

MATEUS GUIMARÃES MARTINS, GLEDISSON ALBANO DE SOUZA.

FEIJÓ – RURAL: JOSINÉIA SOUSA DOS SANTOS, EFRAIM DOS

SANTOS GOMES, ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA, OZEIAS

BRAGA DO NASCIMENTO, ZENEILA CLEMENTINO DE PAIVA, GISELIA

FERNANDES MACIEL. MÂNCIO LIMA – RURAL: RUBERLENE COSTA

LIMA. RIO BRANCO – URBANA: MYCHELLI DE OLIVEIRA COSTA

DANTAS, JILENA MOREIRA RIBEIRO, ELOI DAIANA CORREA DE

SOUZA, DENISE ALVES MIRANDA DE ARAÚJO, CRISTIANE DAMIAN,

KENNEDY LUIS DE SOUZA MARINHO FONTINELE, MARIA APARECIDA

DE LIMA SILVA, REGIANE MENEZES DE SOUZA, MARIA SIMONE

DOS SANTOS MIRANDA. SENADOR GUIOMARD – URBANA: FLÁVIA

BRENDA DE OLIVEIRA CASAS, FRANCISCA HORDALIA ALVES

CLAUDIO, MARCELLE LIMA DE SOUZA.

VI – PROFESSOR – P2 – QUÍMICA – RIO BRANCO – URBANA: RALLID

CARVALHO DA SILVA, CAROLINE KETLYN MARTINS DA SILVA,

SIMONE CUNHA DOS SANTOS, AMARILDO JANUÁRIO DE SALES,

BILLIGRANT PASSOS BENTES

