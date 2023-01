Confira as expectativas para o Campeonato Acreano 2023 e conheça os favoritos ao título

- Publicidade -

O Campeonato Acreano já tem data e hora para começar. A partida que abrirá a competição será realizada no sábado, dia 5 de fevereiro de 2023, a partir das 15h, horário de Brasília. O jogo de abertura será entre Humaitá e Andirá. O Tourão é o atual campeão da competição, e tentará defender o seu título.

Jogos realizados no Florestão

No dia 17 de dezembro a Federação de Futebol do Acre (FFAC) definiu a data e hora dos jogos, bem como o formato de disputa da competição. O Campeonato Acreano seguirá o formato realizado em 2022, onde as equipes foram divididas em 2 grupos e os 3 melhores colocados de cada grupo seguiram para a fase de grupos final.

Na edição de 2022, ADESG, Náuas, Plácido de Castro, Humaitá, Galvez e São Francisco foram os classificados para a fase de grupos final. Com uma campanha de 4 vitórias e 1 derrota em 5 jogos disputados, bem como o melhor ataque da reta final, o Humaitá foi consagrado campeão.

Assim como em 2022, os jogos do Campeonato Acreano serão realizados no Florestão. De acordo com a tabela divulgada pela FFAC, as partidas serão realizadas aos sábados e às terças-feiras. A única exceção fica por conta do jogo entre Independência e Plácido de Castro, que será na segunda-feira.

O horário escolhido pela FFAC foi às 15h e 17h aos sábados, e 17h e 19h às terças-feiras. Dessa forma, os torcedores já podem se preparar para acompanhar os jogos de seus times.

Humaitá e Rio Branco são favoritos ao título

Quem gosta de previsões de esportes já começou a prever os possíveis resultados para o Campeonato Acreano. Com uma boa retrospectiva, o Humaitá pode surpreender novamente em 2023 e conquistar a taça da competição.

A campanha do Rio Branco na última edição do Campeonato Brasileiro Série D surpreendeu seus torcedores. Ao conquistar o 2º lugar no Grupo 1, atrás apenas do Amazonas FC por 4 pontos, o Rio Branco chegou a passar da 2ª fase, mas, assim como o Brasil na Copa do Mundo, acabou eliminado pelo ASA nas oitavas de final em cobrança alternada de penalidades.

O Humaitá, por sua vez, marcou apenas 6 pontos em 14 jogos, com a segunda pior campanha do Grupo 1. Isso ajuda a projetar o que esperar do Campeonato Acreano com base nos resultados recentes de ambas as equipes. Afinal, o Tourão tem um bom retrospecto como campeão da competição em 2022.

Por outro lado, o Rio Branco mostrou muita força na Série D e pode atrapalhar os planos do seu rival vencendo os confrontos diretos e se destacando também na 2ª fase do Campeonato Acreano de 2023.

