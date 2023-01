Concurso IBAMA: autarquia deseja solicitar novo edital em breve

- Publicidade -

Os concurseiros que aguardam a realização de um novo concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) poderão ter boas notícias em breve!

Isso porque um Ofício foi encaminhado à Diretoria de Planejamento da autarquia a fim de solicitar medidas preparatórias para um novo pedido de edital destinado ao provimento de servidores.

Outra informação relevante é que o pedido de autorização para o novo concurso não deve ser considerado impedimento para a convocação de mais aprovados do último certame, realizado em 2021, já que os atuais cargos vagos necessitam ser ocupados com urgência.

“A presente demanda não deve ser considerada impedimento para prosseguimento dos esforços de aproveitamento dos candidatos aprovados no último certame, em razão da urgência do preenchimento dos cargos vagos, que superam a recomposição possível com nomeações adicionais”, destaca outro trecho do documento.

Ainda não existem informações a respeito do quantitativo de vagas ou os cargos a serem solicitados, entretanto, o relatório final da equipe de transição do governo apontou queda no número de servidores, que passou de 1.800, no ano de 2008, para 700 servidores atuantes.

Além disso, também foi apontado alto número de cargos vagos: 2.103 vacâncias tanto no Ibama, quanto no ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro e Ministério do Meio Ambiente. Veja mais detalhes aqui!

Confira trecho do Ofício:

Panorama do concurso Ibama

A seleção mais recente aconteceu em 2021, organizada pela banca Cebraspe. Na ocasião, foram ofertadas 568 vagas destinadas ao provimento de cargos de níveis médio e superior de formação.

As provas objetivas foram aplicadas no dia 30 de janeiro de 2022 e foram registrados mais de 150 mil inscritos. De acordo com dados do Cebraspe, as abstenções do concurso foram de:

44,39% para cargo de nível médio; e

36,42% para os cargos de nível superior.

Em relação à remuneração, os salários iniciais variaram entre os valores de R$ 4.063,34 e R$ 8.547,60.

Resumo do concurso Ibama