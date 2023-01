Concurso Banco do Brasil (BBTS): conheça os salários da área

- Publicidade -

Está sendo aguardado o próximo edital para o concurso Banco do Brasil (BBTS), para área de Tecnologia, que já tem banca definida.

O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Direção Concursos teve acesso ao contrato entre a empresa e o órgão. Veja mais detalhes aqui!

Salários concurso Banco do Brasil (BBTS)

De acordo com o último edital do concurso Banco do Brasil (BBTS) as remunerações oferecidas eram de R$ 1.470,44, para cargo de Técnico Administrativo.

Entretanto, atualmente, esse valor é de R$ 1.814,82, de acordo com informações do próprio órgão. Além disso, os demais cargos contam com os seguintes salários:

Analista Administrativo – R$ 3.629,65

Técnico de Operações – R$ 2.144,78

Analista de Operações – R$ 4.718,51

Os servidores ainda contam com diversos benefícios desde o acordo coletivo firmado em julho de 2018:

Auxílio-alimentação e/ou refeição no valor total mensal de R$ 807,25

Cesta Alimentação: R$ 267,97

13ª cesta refeição, no valor de R$ 807,25

Vale Cultura

Auxílio-creche, no valor máximo mensal de R$ 327,72 para cada filho com até 12 meses de vida

Auxílio escola, no valor máximo mensal de R$ 811,37 cada filho portador de deficiência

Plano de Saúde com participação no valor de 50% para o empregado e 50% para a Empresa

Plano de Previdência Complementar onde a Empresa efetua a contribuição correspondente a 100% da contribuição do empregado participante*

Vale-transporte

Auxílio Medicamento

Auxílio Funeral*

Auxílio Material Ótico

Auxílio Odontológico

Programa de Tutoria

Seguro de Vida

Licença Luto

Licença Maternidade Cidadã onde a licença maternidade passa de 120 para 180 dias

Licença Paternidade Cidadã onde a licença paternidade passa de 5 para 20 dias

Edital concurso Banco do Brasil (BBTS)

O extrato de contrato para realização do novo concurso Banco do Brasil (BBTS), entre a FGV e o banco, foi publicado no dia 12 de setembro. Veja detalhes aqui!

O edital é aguardado desde o ano de 2020, quando a portaria nº 15.964 fixou o quantitativo do setor para 3.205 vagas.

Como dito anteriormente, o último concurso para área foi realizado no ano de 2015 e organizado pelo Instituto Quadrix.

O edital foi destinado ao preenchimento de diversas oportunidades para os cargos de Analista de Operações, Técnico de Operações (especialidade de Equipamentos) e Técnico Administrativo (área Administrativa).

Os candidatos, à época, foram avaliados em até 4 etapas, sendo:

Prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório);

Prova de títulos (de caráter classificatório e aplicada somente para cargos de nível superior);

Entrega de documentos (de caráter eliminatório); e

Exame médico (de caráter eliminatório).

Resumo