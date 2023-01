Comissão técnica do Galvez fecha planejamento para o início da preparação

- Publicidade -

A comissão técnica do Galvez se reuniu nessa segunda, 23, no CT do Imperador, e fechou o planejamento para o início da preparação visando a disputa do Campeonato Estadual. Os treinamentos começam nesta quarta, 25, e o Galvez estreia no dia 4 de março, no Florestão, contra o Náuas, de Cruzeiro do Sul.

“Fechamos o planejamento da temporada. Teremos a disputa do Estadual, mas as categorias de base terão a continuidade do trabalho”, explicou o técnico Kinho Brito.

Investimento limitado

Mesmo com um investimento limitado, o técnico Kinho Brito confia no trabalho para lutar pelo título.

“O Estadual do ano passado é um bom parâmetro. Não tínhamos um alto investimento e conseguimos disputar o título. Existem algumas equipes com mais dinheiro, mas vamos trabalhar”, comentou o treinador.

Começam a chegar

O zagueiro Chicão e o atacante Adriano chegam nesta terça, 24, em Rio Branco, e o grupo começa a ser formado. Kinho Brito espera ter o elenco completo no fim desta semana.

