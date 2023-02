Com participação de Cameli, deputados tomam posse nesta quarta-feira na Aleac

- Publicidade -

A cerimônia de posse dos deputados eleitos para Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), para o mandato 2023/2026, será nesta quarta-feira, 1, a partir das 10 horas, no plenário do Poder Legislativo, em Rio Branco.

De acordo com o regimento, após serem empossados, os parlamentares elegem a nova Mesa Diretora, que vai reger a casa legislativa durante o biênio 2023/2024. A única chapa a concorrer as eleições, até o momento, é a do deputado Luiz Gonzaga (PSDB) para presidente, com Pedro Longo (PDT) de vice e o ex-presidente Nicolau Júnior (PP), como primeiro-secretário.

Quem confirmou presença na cerimônia de posse foi o governador Gladson Cameli (PP), que fará a leitura da mensagem governamental. Dos 2024 deputados eleitos, 13 vão estrear na Aleac.

A cerimônia de posse será transmitida pelo canal do Youtube da Assembleia Legislativa.

