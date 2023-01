Com movimentações no Senado, partido de Marina Silva pode ser ‘esvaziado’; entenda

- Publicidade -

Mesmo sendo alçada ao posto de ministra, a acreana Marina Silva não tem usado sua influência para fortalecer o partido que fundou, a Rede Sustentabilidade. Informações que chegam direto de Brasília dão conta de que o partido pode ficar sem representantes no Senado Federal.

De acordo com levantamento do site Poder 360, o senador Randolfe Rodrigues estaria de malas prontas para o Partido dos Trabalhadores, do atual presidente Lula. Randolfe teve destaque na aproximação da Rede, e de Marina posteriormente, à campanha presidencial e pode ser destaque do governo na Casa Legislativa.

Como Randolfe era o único senador no partido, a lista de representantes na cúpula menor da Rede vai para zero.

