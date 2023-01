Com contrato com Andirá até 2024, goleiro Tomate tem empréstimo prorrogado pelo Botafogo

- Publicidade -

O goleiro Eduardo da Silva, o Tomate, 19 anos, teve contrato de empréstimo prorrogado pelo Botafogo. O novo vínculo do jogador, que está emprestado pelo Andirá desde a última temporada, foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nessa quinta-feira (26).

Segundo o ex-diretor de futebol do Andirá, Civaldo Nery, que participou da negociação com Botafogo e atualmente trabalha no setor administrativo do clube acreano, a prorrogação do contrato do goleiro será de três meses. Tomate tem contrato com Andirá até janeiro de 2024.

Após esse período, o atleta e a diretoria do clube carioca devem se reunir para definir ou não um novo vínculo. Atualmente o jogador está se recuperando de uma lesão no joelho.

Tomate foi contratado pelo Botafogo por empréstimo depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Pelo clube carioca, o goleiro acreano conquistou o título da Copa Rio Sub-20.

GE