Cine Araújo: Sessão de cinema adaptada para autistas será exibida neste sábado, 28

A rede Cine Araújo transmitirá o filme “Gato de Botas” com sessão adaptada ao público autista neste sábado, 28 de janeiro.

O cinema comercial, localizado no Via Verde Shopping, realizará alguns parâmetros para melhorar a experiência do público-alvo na sala de cinema.

Durante a sessão, a exibição de propagandas e trailers serão dispensadas, as luzes da sala estarão acesas durante toda a exibição do filme, as portão se manterão abertas para a circulação do público, o volume do som estará adaptado à sensibilidade sonora dos ouvintes e a temperatura mínima também estará adaptada.

Mais informações através das redes sociais do shopping.

