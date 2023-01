Chefe do tráfico que invadiu fórum e mandou matar o próprio advogado foge de presídio com dois comparsas

Além de Jean, também fugiram Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque — também classificados como presos de alta periculosidade.

O que diz a Seap

Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que “desde que tomou conhecimento do ocorrido, passou a mobilizar as suas forças para apurar as circunstâncias do episódio, suspendendo de imediato as visitas e promovendo uma vistoria geral na unidade”.