Chacina no DF: Suspeitos apontam pescador como mentor de crime que gerou 10 mortes

Dois suspeitos de envolvimento na chacina da família da cabeleireira Elizamar da Silva, de 37 anos, no Distrito Federal (DF), apontam Gideon Batista, de 55 anos, como mentor do crime que matou dez pessoas da mesma família. A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quinta-feira (26) o quinto suspeito de envolvimento na chacina.

Horácio Carlos, 49 anos, e Fabrício Canhedo, 34, presos, afirmaram durante depoimento que o pescador Gideon Batista, preso na terça-feira (17), foi o mentor da chacina. No momento da prisão, o suspeito tinha queimaduras profundas nas mãos e no rosto.

Durante a prisão, Gideon teria dito à polícia que trabalhava com Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, e era próximo dos integrantes da família do suposto chefe. Ao ser indagado sobre a participação no crime, o preso optou por ficar calado.

O pescador foi apontado pelos comparsas, também como responsável por ter atraído a cabeleireira Elizamar e os filhos dela, Gabriel, 7 anos, e os gêmeos Rafael e Rafaela, 6 anos, à chácara dos sogros, por enforcar as crianças e por comprar gasolina usada para queimar o corpo das vítimas.

As mãos e rosto queimado de Gideon, teria sido resultado de uma “falha”. Horácio teria jogado gasolina no carro e ateado fogo, mas Gideon ainda estava perto dos corpos das vítimas no momento em que o incêndio começou.

Nos assassinatos de Renata Juliene e Gabriela, Gideon teria ficado responsável por buscar as vítimas na chácara onde moravam e levando-as para o cativeiro. No local, teria exigido que as duas passassem informações pessoais, como números de documentos, senhas e dados bancários.

Na ocasião, o suspeito manteve as duas sob cárcere por aproximadamente duas semanas, Gideon teria prometido que as soltaria, na madrugada de 14 de janeiro, o que não aconteceu. Ainda de acordo com depoimento de Horácio, o suposto mandante teria dirigido com as vítimas até Unaí (MG) e as asfixiado com cintos de segurança.

Chacina no DF: Suspeitos apontam Gideon Batista como mentor do crime – Foto: Reprodução

