Centro de Línguas oferece 480 vagas em cursos de idiomas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A partir do dia 13 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para os cursos de idiomas do Centro de Estudo de Línguas (CEL), da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

São oferecidas 480 vagas, para as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As inscrições são para cursos de inglês, espanhol, francês, italiano e libras.

Para ingressar nos cursos, primeiramente, será necessário realizar a pré-matrícula on-line, entre os dias 13 e 14 de fevereiro, para alunos da rede pública, e 16 e 17 de fevereiro, para a comunidade em geral.

Segundo o edital do processo de matrícula, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 25, alunos da rede pública que cursam a partir do 6° ano do Ensino Fundamental até a 3° série do Ensino Médio são prioridades para a obtenção das vagas. Alunos do EJA também estão inclusos neste público prioritário.

Além disso, alunos de baixa renda com bolsa de estudo integral em instituições de ensino privados também estão dentro do grupo preferencial. A pré-matrícula será realizada por endereço eletrônico para alunos da rede pública de ensino, e também para a comunidade em geral.

Após a pré-matrícula, a confirmação deverá ser realizada de forma presencial, na sede do CEL em Rio Branco, e no Núcleo de Estudo de Línguas (NEL), em Cruzeiro do Sul, do dia 13 ao dia 15, para os estudantes, e 16 e 17, para a comunidade. A confirmação da matrícula será feita através da entrega da documentação obrigatória.

Verifique o cronograma de matrícula processo e a quantidade de vagas disponíveis para cada modalidade:

A Gazeta do Acre