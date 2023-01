Caso Rafael: Corpo de jurados é composto por cinco homens e duas mulheres

- Publicidade -

Iniciou nesta terça-feira, 24, o julgamento do policial federal, Victor Campelo, acusado pela morte do estudante Rafael Frota, durante uma festa numa casa noturna de Rio Branco. Campelo responde pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

O Conselho de Sentença da 2° Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar e formado por cinco pessoas do sexo masculino e duas do feminino. O réu que usa terno e gravata vai permanecer, atrás da banca de advogados. A defesa não autorizou a divulgar da imagem do réu no ambiente da justiça. O plenário e a galeria da 2° Vara do Tribunal do já estão lotados. Centenas de pessoas se inscreveram para assistir o desfecho do caso.

Mais cedo, a mãe de Rafael Frota disse que estava confiante na condenação do policial federal. A nossa redação vai acompanhar o julgamento.

Acre News