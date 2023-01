Casal agredido por vizinho denuncia homofobia

Pelas redes sociais, Leone contou que foi empurrado pelo vizinho. Segundo ele, quando ainda estava no chão o homem o teria agredido com socos e chutes. Nas imagens, o empresário está com um corte sangrando no rosto, acima da sobrancelha.

“É, gente, nós estamos aqui em obra, resolvendo tudo. Acabamos de sofrer homofobia pelo vizinho. Estamos aqui nós dois. É muita prova que a gente passa, vocês acham que não. Vocês acham que é tudo maravilhoso o que a gente passa, mas olha isso aqui, a pessoa vir empurrar você, chamar de viado”, desabafou Leone.

Agressões e xingamentos Em depoimento à Polícia Militar, Victor Chagas disse que tudo começou quando o vizinho xingou o pedreiro da obra e disse que os trabalhos deveriam ser encerrados. O cabeleireiro então disse que o barulho seria interrompido às 22h. Insatisfeito com a resposta, o homem teria começado a xingar Victor e a dizer que ele e o marido “não eram homens”. Diante dos insultos, Leone teria se aproximado e questionado as falas do vizinho, que o empurrou e começou a agredi-lo. Em seguida, uma segunda pessoa, que seria o filho do agressor, também entrou no estabelecimento e começou a agredir Victor.

Estado de Minas