Carreta da Alegria se despede da capital e chega na fronteira para ‘bagunçar’ Brasiléia

- Publicidade -

A Carreta da Alegria – Sonho Meu – se despediu de Rio Branco após uma temporada de apresentações. No último final de semana, mais precisamente no domingo, o dançante grupo anunciou o fim da agenda na capital e confirmou presença em Brasileia. A meta é seguir as regionais do Baixo Acre, Alto Acre e Juruá.

Assim como ocorreu em Rio Branco, é grande a expectativa do público da fronteira para com os passeios que levam uma pitada de bom humor e muitas danças. Em Brasileia, o público em geral pode embarcar na carreta mais amada do país a partir das 16 horas dessa terça-feira (24). O ponto de encontro é na sede do Frios Vilhena, próximo à rotatória principal.

Publicidade (Reprodução – Instagram)

Antes de pegarem a estrada rumo à fronteira Brasil/Bolívia, pela BR-317, a direção da Carreta da Alegria publicou um agradecimento especial aos rio-branquenses onde manifestou congratulações pelo carinho que os munícipes tiveram com todos os integrantes do grupo.

Por falar em integrantes, Danilo Santos, popular “Doraõ”, um dos intérpretes do personagem Fofão publicou, em seu perfil nas redes sociais, várias imagens confirmando a boa receptividade, o carinho, do público acreano. Visivelmente emocionado, em determinada transmissão, falou que “já sente saudades da capital” e “que aguarda ansioso pelo retorno”.

Acre News