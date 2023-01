Câmara de Rio Branco transfere posse de novos vereadores para auditório da Federação das Indústrias

- Publicidade -

Com a presença do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), a Câmara Municipal de Río Branco anunciou, através da assessoria, nesta terça-feira, 31, que o retorno dos trabalhos legislativos ocorrerá apenas na quinta-feira, 2 de fevereiro, às 9h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), localizado na Avenida Ceará.

Na ocasião, além da tradicional reabertura do Poder Legislativo Municipal, a sessão solene será marcada pela leitura da mensagem governamental pelo prefeito Bocalom e da posse dos novos vereadores James do Lacen, Elzinha Mendonça e João Marcos Luz – que assumem nas vagas de Michelle Melo, Adailton Cruz e Emerson Jarude – respectivamente, em ato presidido pelo presidente da casa, vereador Raimundo Neném (PSB).

Os vereadores elegeram a mesa para o biênio 2023/2024 em 1º de dezembro do ano passado. A composição da mesa ocorreu por meio de votação, presidida pelo ex-presidente N. Lima (Progressistas).

O Alto Acre