Cachorrinha é enterrada viva enquanto paria filhotes

Na tarde desta quarta-feira (25), cachorrinha que estava prenha e parindo os filhotinhos foi enterrada viva na Vila Bandeirante, no quintal de uma casa. Um vizinho estranhou que ela não estava no quintal e descobriu o crime.

O terreno tem três casas no fundo e o quintal na frente. Assim, um dos moradores contou que nesta manhã sentiu falta da cachorrinha e viu a terra revirada no quintal.

Então, foi até o serviço do vizinho e perguntou da cachorrinha. “O que você fez com a cachorra?”, questionou, já suspeitando que o homem teria feito algo com o animalzinho.

Porém, o vizinho respondeu: “Ela não está lá não, só tampei o buraco”. Isso, porque a cachorrinha teria cavado um buraco para parir os filhotes.

No entanto, quando o morador voltou, ouviu o choro dos cachorros. Neste momento, uma protetora de animais que ajudava a cuidar da cadelinha e levava alimentos chegou.

A cachorrinha ficava pela região e na rua, mas aos cuidados dos vizinhos. Assim, ela também ouviu os choros e eles cavaram o buraco, encontrando a cachorrinha já sem vida.

Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar a retirar o animalzinho. Além da cadelinha, dois filhotes recém-nascidos também estavam ali, mas sobreviveram.

Uma veterinária também foi ao local, mas não sentiu outros filhotes vivos dentro da cachorrinha. Os dois que sobreviveram devem ser levados para uma clínica.

Polícia foi acionada e o responsável por enterrar a cadelinha pode ser preso em flagrante, devendo responder pelo crime de maus-tratos.