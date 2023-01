BR-364: Colisão frontal entre duas motos deixa um motociclista ferido e outro morto

- Publicidade -

No domingo (29), um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado no km 1006 da BR-364, a 31 km do Núcleo Urbano do Distrito de Vista Alegre do Abunã.

As motos, sendo uma CG Fan, de cor preta e uma Honda POP, de cor vermelha, bateram frontalmente, ocasionando a queda dos condutores ao solo. O piloto da Fan identificado por Leandro Piedade de Arruda, de 29 anos, teve uma fratura na perna direita e obteve um traumatismo craniano que ocasionou sua morte no local. Já o condutor da Pop, Célio José de Souza, de 35 anos, foi socorrido e levado para o HR de Extrema.

Ao chegar na unidade de saúde e receber os primeiros atendimentos, a equipe médica viu a necessidade de transferir Célio José para o Pronto Socorro de Rio Branco. A vítima deu entrada no PS com uma fratura na clavícula, na perna, e outra no tornozelo, porém, apresentava quadro clínico estável.