Bolsonaro defende gestão: “Nunca um governo dispensou tanta atenção aos indígenas’

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) defendeu sua gestão e afirmou por meio das redes sociais que “nunca um Governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas” como ele próprio. A publicação foi feita na noite deste sábado (28), por meio das redes sociais. O ex-chefe do Executivo tentou rebater críticas que tem recebido em meio à crise de grave desnutrição e malária na população indígena Yanomami.

Na publicação, ele também divulgou relatório da CPI destinada a investigar a morte de crianças indígenas por desnutrição, no período de 2005 a 2007.

“A verdade Yanomami: nunca um Governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas como Jair Bolsonaro”, escreveu.

Bolsonaro publicou ainda um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a morte de crianças indígenas por desnutrição, entre 2005 a 2007. O relator, na época, era o deputado Vicentinho Alves (PR-TO). O grupo concluiu que que tanto a Funasa como a Funai apresentavam grave restrição de recursos humanos e problemas operacionais, além do crescimento de casos de malária entre os povos originários.

O líder da etnia, Davi Kopenawa já afirmou que a tragédia humanitária que atinge a comunidade Yanomami teve escalada no antigo governo, com a explosão do garimpo. Estima-se que, nos últimos anos, de 20 a 30 mil garimpeiros invadiram o Território Yanomami, que tem uma população de 30.400 indígenas e 386 comunidades.

No dia 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Boa Vista (RR), onde visitou a Casa de Saúde Indígena Yanomami e decretou medidas emergenciais de combate à falta de atendimento sanitário e nutricional local.

No último dia 26, o Supremo Tribunal Federal (STF) informou que foram detectados indícios de informações falsas enviadas pelo ex-presidente sobre a real situação da população indígena Yanomami. De acordo com a Corte, também está sendo apurado se houve descumprimento de determinação judicial para assistência às comunidades.

Correio Braziliense