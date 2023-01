BBB23: Ricardo irá imunizar Gabriel no segundo paredão do programa?

- Publicidade -

Ricardo levou a melhor e conquistou o poder do Anjo no último sábado (28) no BBB23. Agora, a grande dúvida é sobre quem será o sortudo ou a sortuda que recebrá a benção da imunidade e fugirá do segundo paredão do programa.

Tudo indicava que o colar do Anjo iria para Gabriel Tavares, que está na mira da casa desde a chamada de Tadeu Schmidt, antes da formação do primeiro paredão do programa no domingo passado (22), sobre o comportamento agressivo do modelo em relação a Bruna Griphao, com quem tinha um relacionamento amoroso na casa.

Após vencer a Prova do Anjo, Ricardo foi parabenizado pelo modelo e deixou no ar a possibilidade de imunizá-lo: “Não esqueço de quem me dá força, não, viu?“, declarou. Porém, horas após a fala, ele chegou a chamar a atenção de Gabriel por conta de um comentário sobre Bruna.

O biomédico chamou o modelo para conversar após ele dizer que a sua ex-ficante deveria “usar seu charme” para conseguir cigarro para os brothers junto à produção: “Tô ligado que você fala as coisas brincando, sem perceber. (…) Você falou: ‘Joga seu charme e consegue dois paieiros [cigarros] pra gente’. E eu achei pesado“, explicou.

Gabriel afirmou que não havia falado nada demais e acusou Ricardo de estar exagerando em relação ao comentário. “Quando eu vejo que falei, eu assumo“, declarou o modelo. “Estou falando para não dar mais motivo“, aconselhou o biomédico.

Yahoo!