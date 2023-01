BBB23: Gabriel Tavares manda recado para Tadeu Schmidt: “Cansado”

- Publicidade -

Gabriel Tavares surpreendeu o público do BBB23 ao fazer um desabafo nesta terça-feira (24). No momento que realizou seu Raio-X, vídeo diário que os participantes precisam gravar no confessionário assim que acordam, o modelo quebrou o protocolo e resolveu mandar um recado para Tadeu Schmidt e Boninho.

Depois de ser detonado pelos companheiros no Jogo da Discórdia da noite anterior, o rapaz surgiu abatido e declarou que não vai se “fazer de coitado”. “Eu estou extremamente cansado. Ontem foi um dia extremamente difícil pra mim, de novo. Mais um. Ninguém falou que ia ser fácil, mas eu não estou aqui pra me fazer de coitado”, disse.

Na sequência, Gustavo comentou estar arrependido e agradeceu aos comandantes do reality. “Eu errei, estou aqui para arcar com as consequências. Queria agradecer o Tadeu e o Big Boss pelo conselho – eu levo a chamada ali como conselho, não como uma ‘dura’. Eu não achei ruim. Está certo. E eu queria agradecer pela paciência e deixar claro que o arrependimento veio e, com o tempo, eu vou mudar”, declarou ele.

