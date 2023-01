BBB 23: Fred e Marília são ‘eliminados’ e vão para o quarto secreto

- Publicidade -

A dupla Fred Nicácio e Marília foi a primeira “eliminada” da 23ª edição do Big Brother Brasil, na noite desta terça-feira (24/1). Com 69,23% dos votos, o público escolheu os participantes para deixarem a casa. No entanto, os dois, que deveriam ir embora da casa, foram para o quarto secreto.

Na verdade, somente uma pessoa da dupla deixará a casa mais vigiada do Brasil. Agora, o público deve votar novamente para decidir quem será eliminado do BBB 23 na próxima quinta-feira (26/1). O integrante do par que se safar da eliminação, voltará imune para o jogo.

No primeiro discurso da temporada, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a dor de ser o primeiro a deixar o programa, ainda mais estando em dupla. “Tudo é muito forte aí dentro, ainda sim é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Todas as suas qualidades foram somadas pelo seu parceiro. Tem uma dúvida: será que eu estou saindo por minha causa ou pela minha dupla? (…) “A crueldade da Eliminação na primeira Eliminação foi multiplicada por dois“, comentou.

Apesar das discórdias criadas na primeira semana do programa, a dupla escolhida pelo público para o quarto secreto recebeu aplausos e o carinho da casa. Key Alves e Gustavo, a outra dupla que estava no paredão e corria o risco de ter a participação no programa interrompida, receberam 30,74% dos votos e continuam na casa.

Correio Braziliense