Bahia lidera ranking de crianças internadas por desnutrição em 2022

- Publicidade -

A Bahia lidera o ranking de estados com o maior quantitativo de crianças de até um ano internadas por desnutrição na rede pública de saúde durante o ano de 2022. Isso é o que mostram os dados divulgados pelo Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância) nessa segunda-feira (23).

Segundo a iniciativa, que é uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto (Unifase), de Petrópolis (RJ), no ano passado, em todo o Brasil, 2.754 bebês foram parar em unidades hospitalares em decorrência da deficiência de nutrientes essenciais ao funcionamento adequado do organismo.

Com informações Metrópoles