Avó denuncia padrasto por maus-tratos após neto de 3 anos ser internado com braço quebrado

Avó de duas crianças, de 3 e 6 anos, denunciou o padrasto delas por maus-tratos, após o mais novo ter sido internado na Santa Casa de Campo Grande com o braço quebrado. O mais velho, que está aos seus cuidados, afirmou em depoimento especial na delegacia que o padrasto agrediu o irmão.

Conforme registro do Conselho Tutelar, obtido pelo Jornal Midiamax, a avó das crianças procurou atendimento na última terça-feira (24), junto ao neto mais velho, de 6 anos. O conselheiro responsável foi com a familiar até a DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

A criança passou por escuta especializada, junto a psicólogos, e afirmou que o padrasto “deu um murro no olho do seu irmão de 3 anos”. O irmão mais novo segue internado na Santa Casa com hidrocefalia, pois teria caído em casa e fraturado o punho.

Segundo a avó, ela já havia registrado boletim de ocorrência contra o pai das crianças em julho de 2022, e desde então a mãe parou de frequentar a casa dela por seis meses. Na época, a filha já estava se relacionando com o padrasto, atual companheiro.

Após o ano novo, a mãe das crianças teria procurado a avó pedindo dinheiro para levar o filho de 3 anos ao médico porque ele estaria “com uma alergia no olho por ter comido palmito”. Entretanto, quando ela chegou na casa, encontrou a criança com uma lesão no rosto e chegou a fazer uma foto.

Ainda segundo a avó, sua filha e netos residiam com ela, mas após o início do relacionamento com o padrasto das crianças, sua filha saiu da residência. Devido ao neto mais novo, de 3 anos, estar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, o de 6 anos está sob sua responsabilidade em casa.

Ela solicitou medidas protetivas de urgência para os dois netos, e afirmou que o genro “agride as crianças e a genitora vê, não faz nada e não procura a delegacia”.

O menino mais velho ainda afirmou, durante depoimento especial, que o padrasto “deu um soco no olho do irmão e que também bateu em sua mão”. Entretanto, ele relatou que as agressões seriam cometidas apenas contra o irmão mais novo.