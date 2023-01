Assaltantes que roubavam motos de mulheres são presos no Acre

- Publicidade -

A casa caiu, como é o linguajar utilizado por criminosos para definir prisões, para os assaltantes identificados pelas iniciais W. M. T. F, l, De 20 anos, e A. da S. S, de 19, que foram presos por agentes da DCORE ( Delegacia de Crimes de Roubos e Extorsões), órgão da Polícia Civil do Acre (PCAC), que acabaram presos. A dupla é acusada de subtrair motos na cidade, com emprego de violência e ameaças. Suas vítimas eram mulheres.

O primeiro caso ocorreu em 15 de setembro do ano passado, quando foi registrado o primeiro roubo no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Eles abordaram uma mulher e lhe tomaram a motocicleta.

O outro caso ocorreu no mês seguinte, do mesmo modo, no pátio de uma das universidades particulares da cidade, quando mais uma mulher foi atacada e perdeu a moto.

Nesta quarta-feira, de posse de mandados de prisão expedidos pela Justiça, os policiais localizaram os dois assaltantes, um deles no Bairro Santa Helena, e o outro no Ramal da Garapeira, na Vila Acre.

Os dois vão ser encaminhados para a penitenciária estadual ainda hoje à tarde. As motos foram recuperadas.

Com informações ContilNet