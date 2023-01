Artista acreana faz primeiro trabalho solo sobre violência contra mulher

- Publicidade -

A acreana Sandra Buh, professora de artes e mestre em artes cênicas realiza o primeiro trabalho solo após 34 anos de carreira no teatro. O espetáculo “Personas” estreia no dia 10 de fevereiro, na Usina de Artes João Donato, às 19h30. Os ingressos são vendidos à R$20,00.

Personas é um teatro solo que propõe uma reflexão sobre as diversas violências sofridas pelas mulheres. Neste espetáculo, a atriz traz de volta algumas de suas personagens mais marcantes para revelar detalhes de suas experiências pessoais que são universais sobre os enfretamentos femininos.

“Mais que um entretenimento, Personas é um espetáculo provocador, corajoso e necessário em uma sociedade com fortes bases machistas. É um verdadeiro convite ao respeito às mulheres e ao empoderamento feminino”, diz o texto de apresentação do espetáculo.

A artista contou que montar o primeiro espetáculo solo foi desafiador, visto que estava habituada a sempre estar em grupo.

“Sempre estava em grupo com pessoas dirigindo, pensando figurinos, luz, e eu até me desdobrava nessas funções também, mas nunca fazendo tudo sozinha. É um pouco assustador mas desde que fiz a oficina com a Marília decidi encampar. Eu queria falar. Estava fazendo meu mestrado sobre as mulheres do teatro acreano, então, achei que falar sobre mim, sobre as várias experiências que tive que acabam atravessando também outras mulheres como eu, seria uma temática importante e pertinente”, explica.

Com informações ContilNet