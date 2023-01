Após ser abusada estudante morre ao ter pescoço quebrado

- Publicidade -

A estudante da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, morreu após ter sido estuprada em uma calourada e ter o pescoço quebrado no último sábado (28).

Um outro estudante da mesma instituição é suspeito do crime e foi detido após ter sido visto com Janaína nos braços, já desacordada. Ela foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática da universidade. No local, foram encontrados uma mesa e um colchão com vestígios de sangue.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito relatou que já havia se relacionado sexualmente com a vítima outras vezes. Porém, na ocasião, ela teria desmaiado.

Com informações Metrópoles