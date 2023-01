Após encontro com Scholz, Lula admite ingresso do Brasil na OCDE

- Publicidade -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, após encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, que espera concluir as negociações do acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul até o fim do primeiro semestre. Scholz respondeu, sorrindo para Lula, que era testemunha da energia do colega brasileiro para conseguir “chegar à conclusão de um acordo tão ambicioso em tão pouco tempo”.

Questionado por jornalistas sobre a adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Lula disse que sempre foi a favor da participação do país em organismos multilaterais, e que a adesão ao chamado clube das maiores economias do mundo “pode interessar” ao Brasil, mas que isso vai depender de contrapartidas. Lula lembrou que, em seus dois primeiros governos, manteve a posição de não aderir ao organismo, mas frisou que isso foi há 20 anos e que, hoje, o governo está aberto para examinar as condições para a adesão do país ao grupo. “Vamos avaliar o quanto pode ser bom para o Brasil”, disse.

Lula e Sholz também se reuniram com uma delegação de empresários alemães e brasileiros que apontaram sugestões para a cooperação econômica Brasil-Alemanha. Segundo nota conjunta assinada pelas entidades industriais dos dois países — Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias Alemãs (BDI) e Comissão da Indústria Alemã para a América Latina (LADW) — uma das prioridades é o apoio da Alemanha ao pleito brasileiro para participar da OCDE.

Agência Brasil