Após 11 dias sem acesso as redes sociais, Alan Rick ainda aguarda o cumprimento de decisão do STF

- Publicidade -

No dia 13 de janeiro o ministro Alexandre de Moraes, avaliando as postagens do senador acreano Alan Rick, do União Brasil, como incentivo aos atos golpistas, emitiu liminar bloqueando o acesso do parlamentar a duas de suas redes sociais.

Onze dias após de ter as contas do Instagram e Twitter bloqueadas, Alan Rick ainda está aguardando o cumprimento de outra decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito do retorno às redes sociais.

Vale ressaltar que na última quinta-feira (18), atendendo ao pedido de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro voltou atrás em relação ao bloqueio e emitiu decisão favorável ao senador Alan Rick autorizando o retorno de suas contas nas redes sociais.

Contudo, tanto Instagram como o Twitter ainda não reativaram as contas de Alan Rick. Segundo a assessoria do senador, ele ainda está aguardando que as plataformas sejam notificadas a respeito da decisão de Moraes autorizando o desbloqueio de suas redes sociais.

O Alto Acre