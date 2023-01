Ao ser agredida, mulher reage e fere marido com faca em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Uma mulher de 36 anos de idade, que não teve o nome revelado, feriu o marido com um golpe de faca na mão esquerda na noite desta terça-feira (24) no bairro Cohab, localizado no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

De acordo com informações repassadas pela polícia, ela informou que tomou a atitude após ser agredida pelo homem, e para se defender se apossou da arma branca e partiu para cima do agressor.

Vizinhos do casal relataram que é comum brigas e discussões entre eles. A polícia militar foi acionada e conduziu ambos a delegacia de polícia civil do município para prestar depoimento e tomar as medidas cabíveis.

A mulher apresentava algumas lesões e escoriações pelo corpo, o que reforça a tese de ter ocorrido luta corporal entre ambos. O caso será investigado e acompanhado de perto pelas autoridades Cruzeirenses