Ao pedir votos para Rogério Marinho, Pedro Valério dispara: “Votar no Pacheco é votar no Xandão”

O ativista político e produtor rural Pedro Valério, conhecido por conta da sua atuação no extinto PSL, foi às redes sociais pedir, aos senadores acreanos, votos para o candidato a presidência da Mesa, Rogério Marinho.

Em uma transmissão ao vivo, Valério afirma que essa eleição é “determinante para nossa democracia” e que a instituição, que tem à frente o atual presidente e candidata à reeleição Rodrigo Pacheco (PSD) está “agachada diante do STF, virou a senzala do STF”.

“Precisamos de um Senado independente. […] Precisamos dos três senadores do Acre marchando unidos pela eleição do Rogério Marinho”, diz Pedro, que tece elogios ao senador Alan Rick por já declarar voto no correligionário.

Pedro completa: “Caminhar com Pacheco é caminhar com Lula, com o PT e com o STF. Votar no Pacheco é votar no Xandão”.