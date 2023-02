Antônio Aquino é reeleito e vai comandar Federação de Futebol por mais 4 anos

- Publicidade -

Antônio Aquino venceu Roberto Duarte por 19 a 10 e foi reeleito na tarde desta terça, 31, para mais um mandato no comando da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC). A votação foi fechada e a imprensa não pode acompanhar.

Primeiras palavras

Após a eleição, Antônio Aquino agradeceu os presidentes de clubes e as pessoas que o apoiaram em uma das eleições mais acirradas da história do futebol acreano.

“Quero agradecer em quem acreditou na sequência do meu trabalho. É um momento de muita felicidade”, declarou Antônio Aquino.

Não soube votar

Segundo informações, o presidente do Vasco, Renato Machado, errou e o seu voto foi anulado.

