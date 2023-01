Annie Wersching, que interpretou Tess em The Last of Us, morre ao 45 anos

- Publicidade -

Aatriz Annie Wersching morreu, este domingo (29), aos 45 anos, vítima de câncer, em Los Angeles, no Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo marido num comunicado enviado à imprensa norte-americana. “Há um vazio cavernoso nesta família hoje”, escreveu Stephen Full. “Mas ela [Annie] deixou-nos todas as ferramentas para o preencher. Ela encontrava alegria no mais simples dos momentos”, disse.

A atriz, mais conhecida pelo seu papel de agente do FBI na série ’24 horas’, deixa três filhos, de 4, 9 e 12 anos.

Na nota enviada à imprensa, o marido relembra a pessoa alegre que Wersching foi. “Não precisava de música para dançar. Ensinou-nos a não esperar que as aventuras nos encontrassem. ‘Vamos achar elas (as aventuras). Elas estão todo o lado’. E é isso que vamos fazer”, lê-se no comunicado.

A atriz americana era também a voz da personagem Tess, no jogo ‘The last of us”. O criador do jogo escreveu no Twitter sobre a morte da atriz. “Perdemos uma artista e um ser humano maravilho. O meu coração está abalado. Os meus pêsames aos familiares”, assinalou Neil Druckmann.

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones.

There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023