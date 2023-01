Anitta rebate críticas por simulação de sexo em clipe: ‘Faço o que quero’

- Publicidade -

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Anitta falou neste domingo (29) sobre a gravação de uma cena polêmica para um clipe em que ela aparece simulando sexo oral no modelo Yuri Meirelles em uma viela, em comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. O vídeo chocou os internautas e gerou grande repercussão nas redes sociais.

A cantora rebateu as críticas, em entrevista ao Splash, antes do ensaio de Carnaval. Ela falou que quando as pessoas veem uma cena do tipo em filme e sabem que é ficção ninguém julga ou coloca o ator e atriz nessa posição. “As pessoas nem sabendo o que é e me colocam em uma posição que não fazem a menor ideia.”

Ela disse que infelizmente está acostumada a receber críticas e que isso nunca a fez parar de trabalhar e seguir em frente na carreira. Segundo a cantora, quando dá burburinho é sinal que será um grande sucesso e os fãs vão adorar.

Apesar das críticas, Anitta afirmou que não há chance de retirar a cena do projeto porque sua ideia é uma e continua até o fim. Ela disse que todo mundo a conhece como uma artista que não se deixa levar pelo que as pessoas estão falando, pensando ou opinando. “Eu faço o que me dá vontade e as pessoas tem duas opções: curtir e seguir ou não assistir.”