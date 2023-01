Anac demonstra apoio para exportação de bovino acreano

- Publicidade -

O Acre já conta com frigorífico estruturado para exportação de bovino. Com apoio logístico do governo do Estado, o frigorífico Frigomarca, localizado no município de Senador Guiomard reiniciou suas atividades voltadas ao mercado local, mas agora ampliando também o campo de ação nos países vizinhos.

Como forma de viabilizar a iniciativa, o governo do Estado, em ação conjunta, por meio da Secretaria de Governo (Segov), Casa Civil, Secretaria de Produção (Seprof) e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal ( Idaf) viabilizou contratação e cessão imediata de um médico veterinário para o Ministério da Agricultura para atuar no Serviço de Inspeção Federal (SIF) sem o qual nenhum produto pode sair do Estado.

Bastante prestigiada, a inauguração realizada no sábado, 28, reuniu empresários, trabalhadores do setor pecuário, além de servidores e gestores públicos. A diretoria da Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac) também prestigiou o evento.

Com o papel de apoiar produtos, serviços, viabilizar novos negócios e promover a imagem das empresas acreanas, a Anac colocou-se à disposição para contribuir com ações para que o empreendimento possa se desenvolver cada vez mais. “Dentro do seu campo de atuação, a Anac disponibiliza a seus associados e demais empreendedores locais, cursos de atualização profissional, serviços de consultoria, apoio logístico, atuando sempre como organização parceira nas iniciativas que fortalecem as ações de governo, com o objetivo de gerar trabalho, emprego e renda, uma das prioridades para os próximos quatro anos,” enfatizou a presidente da Anac, Waleska Bezerra.

Com capacidade para abater até 800 cabeças/dia, o Frigomarca gera cerca de 500 empregos, entre diretos e indiretos. “Trabalhamos com todos nichos, com cortes tradicionais, especiais, tradicionais. Nosso objetivo é formar cada vez mais alianças, gerar bons frutos, divisas para o Estado do Acre,” declarou Luiz Freitas, proprietário do Frigomarca, que agora aguarda a conclusão do trâmite da documentação que o habilitará como exportador de bovinos do Acre para outros países.

Com informações Agencia do Acre