Amante de ex-marido de Shakira pode estar grávida

Recentemente, durante a transmissão do programa “Chisme No Like”, foi divulgada uma foto inédita de Gerard Piqué, 35 anos, ao lado da amante que também é sua atual namorada, Clara Chía, 23. O jogador de futebol e a companheira foram flagrados dentro de uma farmácia no dia 22 de janeiro para, supostamente, comprarem um teste de gravidez.

De acordo com as informações da apresentadora Javier Ceriani, Piqué teria encontrado com Clara momentos antes de ir para o aniversário de 10 anos de seu filho, Milan: “Antes de Piqué deixar Clara Chía em não sei onde para ir no aniversário do filho Milan, os dois passaram na farmácia.” afirmou.

Clara Chía está grávida de Piqué?

Embora não se saiba exatamente porque os dois pararam na farmácia, a apresentadora destacou que muito provavelmente eles estariam comprando um teste de gravidez para Chía: “Um casal vai à farmácia buscar remédios, isso significa que, se ele tivesse gripe ou coronavírus ou algum vírus, ela ou ele não teria ido ver o Milan, quando há tantas crianças que podem adoecer. A outra opção, e talvez a real, é fazer um teste de gravidez.“, especulou.

Ex-marido de Shakira é flagrado em farmácia, nervoso

Na sequência Javier destacou que os paparazzi que tiraram a foto perceberam o casal estava extremamente nervoso: “Essa é uma imagem exclusiva de pessoas que o viram lá em Barcelona, alguns afirmaram que ele, de fato, estava comprando um teste de gravidez. Um escândalo!“, disse a apresentadora.

