Álvaro Miguéis sem pressa para definir os titulares do Humaitá

O elenco do Humaitá iniciou na tarde desta segunda, 30, no campo da UFAC, mais uma semana de treinamentos visando as competições da temporada de 2023. O técnico Álvaro Miguéis vai realizar trabalhos táticos, mas não pretende definir os titulares.

“Ainda temos três semanas de trabalhos até a estreia na Copa Verde e vou definir somente próximo do jogo. Precisamos seguir com intensidade nos treinamentos para podermos chegar no melhor nível”, afirmou Álvaro Miguéis.

Boas opções

Álvaro Miguéis destacou a qualidade do elenco formado pela diretoria do Tourão e as opções para formar um excelente time.

“Temos muita qualidade. Vai ser possível montar um time forte e ter alternativas para mudar as partidas”, avaliou o treinador.

Trabalho tático

O elenco do Humaitá faz na tarde desta terça, 31, na Arena da Baixada, mais um treinamento tático. A estreia do Tourão na Copa Verde será no dia 18 de fevereirocontra o Trem, do Amapá.

