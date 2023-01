Alunos de pós-graduação do MEC, em parceria com o Ieptec, apresentam trabalhos de conclusão de curso

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, desde 2021, tem dado total suporte à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), na execução do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT) no estado.

O curso gratuito é ofertado pelo Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes/ES), em parceria com o Ieptec no Acre, e contempla pessoas com curso superior completo, com interesse em se capacitar na área da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A especialização já formou 115 profissionais no estado e está em sua segunda edição, com o mesmo número de alunos. Atualmente, são quatro turmas, sendo duas em Rio Branco, uma em Cruzeiro do Sul e outra em Brasileia, e que estão na fase de apresentação de trabalho final de curso. “Eles precisam apresentar um projeto de extensão, uma matriz de autoanálise e uma tabela de atividades. As apresentações duram 10 minutos, e a banca tem mais 10 minutos para comentários”, disse Luciana Souza, coordenadora de turma.

A banca avaliadora é composta por coordenador, orientador e membro externo. As apresentações estão ocorrendo desde 17 de janeiro de 2023, com finalização em 7 de fevereiro próximo.

O objetivo é que, após a conclusão do curso, que dura 12 meses, esses profissionais atuem, principalmente, nas redes estaduais de ensino em cursos técnicos de nível médio, além de estimular a produção e difusão de conhecimentos na área da EPT como campo de estudos, e promover a educação a distância como estratégia educativa.

Fonte: Agência do Acre