Aluno encontra ovo podre com pintinho em refeição no RU da Ufac: “Fui premiado”

Um aluno da Universidade Federal do Acre (Ufac) passou por uma situação delicada durante o almoço nesta sexta-feira (27). Enquanto comia no Restaurante Universitário (RU) – lugar onde milhares de acadêmicos da Ufac fazem três refeições no dia -, o estudante encontrou um ovo podre e resolver brincar com a situação ao postar a foto do prato em um perfil de entretenimento gerenciado pelos alunos. “Acho que fui premiado”, disse.

O aluno fez a denúncia de forma anônima. Nos comentários da publicação vários outros alunos também brincaram com a situação.

“Leva para a veterinária, talvez ainda dê para salvar”, comentou um seguidor. “Tö tentando entender que mutação aconteceu com essa ave”, disse outro.

Procurada por nossa reportagem, a assessoria de comunicação da instituição disse que foi informada sobre o caso e que a universidade está apurando o caso.

Com informações ContilNet