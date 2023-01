Alemanha autoriza envio de tanques Leopard para a Ucrânia, diz imprensa do país

- Publicidade -

O governo da Alemanha aprovou o envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia e está disposto a autorizar a transferência de ao menos uma companhia do modelo Leopard 2A6, segundo informam nesta terça-feira (24) a revista Der Spiegel e a emissora de televisão NTV.

Os tanques serão procedentes do Exército da Alemanha, cujo governo vai autorizar, além disso, os pedidos de outros países que dispõem deles para que sejam enviados para a Ucrânia, como o feito pela Polônia, que foi anunciado nesta terça-feira.

Os Leopard 2 são de fabricação alemã, por isso, o envio desses tanques por parte de outros países precisa ser aprovado pelo governo de Berlim.

A informação veiculada pela Der Spiegel será confirmada nesta quarta-feira (25), em um anúncio feito pelo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, conforme publicou o jornal Bild.

A Ucrânia solicitou vários meses atrás o envio dos Leopard 2 para conter os avanços das tropas russas, mas a Alemanha não o autorizou.

Dentro do governo de coalizão do país, parecia haver posições conflitantes sobre o assunto. O argumento oficial para a recusa era que qualquer envio tinha que ser coordenado com os aliados ocidentais que apoiam Kiev.

O Leopard 2 transporta quatro ocupantes e pode disparar contra alvos que estão a até 5 km de distância. O tanque pesa cerca de 60 toneladas e pode atingir velocidade próxima aos 70 km/h, além de ter capacidade para atravessar áreas inundadas e rios de até 4 m de profundidade e possuir um periscópio.

Por R7