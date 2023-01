Aeronave da Força Aérea Boliviana cai próximo a Cobija e pilotos escapam após ejetar

- Publicidade -

Segundo o Ministro da Defesa boliviana, o motor da aeronave incendiou repentinamente e pilotos tiveram tempo de ejetar e salvar suas vidas

Dois pilotos que sofreram ferimentos leves se encontram no hospital de Cobija, capital do estado de Pando, na fronteira do Acre, após um acidente aéreo com um avião da Força Aérea Boliviana, na comunidade de Bella Flor.

Segundo um comunicado do comando da FAB, se trata de uma aeronave matrícula FAB-661 sofreu um acidente quando realizava um voo de treinamento na região.

Pela matrícula, a aeronave que caiu seria um K-8 da Força Aérea Boliviana (FAB), de fabricação chinesa, variante de ataque leve do jato chinês Hongdu JL-8, essa aeronave é produzida em conjunto entre a China e a Pakistan Aeronautical Complex. A FAB adquiriu seis unidades da aeronave. “A tripulação se encontra fora de perigo e de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Força Aérea Boliviana, já estão com uma Junta Investigadora de Acidentes Aeronáuticos (JIAA) para determinar a causa do sinistro”, destacou o comunicado. O Ministro da Defesa, Edmundo Novillo, o acontecimento foi registrado por volta das 13h30 (horário do Acre), deste sábado, dia 27 de janeiro. Afirmou que os pilotos conseguiram sair da aeronave a tempo e que em seguida ficou completamente destruída. A região onde ocorreu o incidente fica cerca de 100km da capital Cobija. A aeronave fico completamente destruída, os pilotos foram levados ilesos para o comando da Polícia Nacional Boliviana em Cobija, para em seguida, serem levados ao hospital para fazer exames de rotina. Veja momento que os pilotos chegam no Comando da Polícia em Cobija.

