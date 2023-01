Adolescente foge para não ser morto mais leva quatro tiros nas pernas por membros de facção

- Publicidade -

Um adolescente de apenas 17 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da noite de sexta-feira (27),!ao ser alvejado com quatro disparos de arma de fogo nas pernas efetuados por membros de uma facção criminosa no meio da rua Gaspar de Aleixo no bairro Planalto 2, setor leste de Porto Velho.

De acordo com informações que a equipe de reportagem conseguiu apurar sobre a situação, dão conta que a vítima é morador do residência Cristal da Calama e teria sido sequestrado por pelos menos três criminosos membros de uma facção criminosa e colocado dentro de um carro e levado para ser executado em um bairro afastado como é o caso do Planalto e quando chegaram no local retiraram o adolescente do carro e ordenaram que ele se ajoelhasse.

Durante oque poderia ser um tribunal do crime a vítima sabendo que iria ser morta, em um momento de desespero saiu correndo e os suspeitos começaram a efetuar vários tiros que atingida dois tiros em cada perna e mesmo baleado ele se jogou dentro de um córrego e tirou toda a sua roupa para não ser visto. A vítima procurou ajuda em uma residência onde o morador solicitou a presença da Polícia Militar e de uma ambulância do Samu para para prestar os primeiros socorros ao adolescente que estava sangrando muito.

A vítima não soube explicar o motivo de tentaram contra a sua vida e depois foi levado para a emergência do hospital João Paulo II e o registro foi feito e a Polícia Civil da delegacia especializada em crimes contra a vida seguirá com as investigações, pois os criminosos jogaram nas redes sociais um vídeo onde mostra o momento que iriam executar a vítima.

Ariquemes Agora