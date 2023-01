Acreano torcedor do Vasco faz tatuagem para homenagear Roberto Dinamite

- Publicidade -

Um torcedor do Vasco no Acre decidiu marcar na pele a admiração pelo ídolo cruz-maltino Roberto Dinamite, que faleceu no dia 8 de janeiro vítima das consequências de um tumor no intestino. O autônomo Taynan Lima, 34 anos, natural de Rio Branco (AC), homenageou o maior ídolo vascaíno com uma tatuagem no braço direito na sexta-feira (20).

O desenho foi inspirado em uma foto do ex-camisa 10 registrada no jogo da volta dele ao clube carioca, quando marcou todos os gols na vitória por 5 a 2 sobre o Corinthians, em 1980, com o nome do ídolo escrito com fonte semelhante ao de uma faixa produzida pela torcida vascaína.

– Peguei uma foto muito característica dele, se não me engano do quarto gol que fez contra o Corinthians no jogo da volta dele do Barcelona. Esse lance é exatamente de um dos gols. A fonte que fiz o nome dele, que o I e o N fazem referência como se fosse a camisa 10, peguei de uma faixa feita pela torcida na Barreira, onde agora é a Avenida Roberto Dinamite, em São Januário – explica.

Taynan conta que começou a torcer pelo Vasco no ano de 1997, quando o clube foi campeão brasileiro sob a liderança do craque Edmundo. Desde então passou a conhecer a história do clube e do ídolo maior da torcida, que àquela época já estava aposentado dos gramados.

– Conforme você vai crescendo, conhecendo a história do clube, não tem como falar de Vasco, conhecer o Vasco e não conhecer o Roberto. Se confunde a história. O Roberto pro Vasco tem o mesmo significado que o Pelé tem pro futebol brasileiro, que o Ali tem pro boxe, que o Jordan tem pro basquete norte-americano – exalta.

A ideia da tatuagem surgiu no dia do falecimento de Roberto Dinamite. O torcedor diz que não teve a oportunidade de conhecer o ídolo pessoalmente, mas fica feliz que o clube tenha feito uma homenagem para o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro ainda em vida com a estátua que está exposta no estádio de São Januário. Ele, inclusive, tem uma foto beijando o rosto da estátua, registro feito em 2022 quando visitou a casa do Cruz-Maltino.

– Acordei, sentei na bancada da cozinha para tomar o café, peguei meu celular, vi que ele tinha falecido e deu um baque. Tinha pouco mais de uma semana que eu tinha perdido minha vó por conta de uma doença parecida. Então, decidi fazer a tatuagem. Queria muito poder ter conhecido pessoalmente, mas não conheci. Fui ao Rio (de Janeiro), estive em São Januário, vi a estátua dele, me emocionei muito. Tenho uma foto até engraçada beijando o rosto da estátua dele. Queria mesmo ter beijado ele e agradecer por tudo que fez. Quando fui foi no fim do ano passado ele já vinha tratando a doença, então a gente sabia que em tese estava vivendo os últimos momentos do Roberto. A gente esperava que ele pudesse se curar, mas também tinha essa expectativa de acabar não conseguindo – afirma.

De acordo com Taynan, a partida de Roberto Dinamite é uma perda significativa para a torcida e para o clube e o sentimento é de que o ídolo está eternizado na história vascaína.

– A gente ainda está em luto porque é uma perda muito grande, irreparável pro vascaíno, pro Clube de Regatas Vasco da Gama. É um cara que a gente sempre vai lembrar, eu vou fazer questão de falar do Roberto pro meu filho que tá crescendo, falar pros pequenos vascaínos quem foi o Roberto. Pro vascaíno ele vai sempre eterno. Esse é o sentimento – diz.

Sobre o clube dentro de campo, Taynan espera que a temporada 2023 seja de alegrias e vitórias. Ele almeja poder ver em ação uma equipe competitiva e temida pelos rivais assim como era o Vasco na década de 90, quando a paixão pelo clube se manifestou.

– A gente criou uma expectativa muito grande desde a época que foi criada a SAF. A gente sabe que não é milagre, não é um passe de mágica, mas espera que os novos proprietários do Vasco criem sim um time competitivo, um time que venha para não mais passar sufoco, não brigar mais pra cair e com o demandar do tempo, conforme o projeto for se alinhando que a gente possa voltar a brigar pelos títulos como era na época que eu comecei a torcer pelo Vasco, que foi uma época extremamente vitoriosa pro Vasco. A gente tem a expectativa que isso volte a acontecer. Pra amanhã, pra ontem? Não, não vai acontecer! Mas num futuro próximo acredito sim que a gente volte a ser aquele Vasco extremamente competitivo do final da década de 90, início dos anos 2000 – finaliza o torcedor, que tem outras duas tatuagens relacionados ao clube do coração no braço direito.

Com informações ge.