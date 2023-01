Acreano estudante de medicina está no fim do tratamento de doença rara e pede ajuda para custear fisioterapia

- Publicidade -

Pablo Gurgel, de 37 anos, é um estudante acreano que entrará no seu 5° ano de medicina. Em novembro de 2022, ele foi diagnosticado com Osteonecrose, uma doença degenerativa rara, que limita a movimentação articular dos ossos.

Pablo realizou uma cirurgia de Artroplatia Total de Quadril D, para colocar a prótese, no hospital Ministro Costa Calvacante, em Foz do Iguaçu. Ele está se recuperando e apresenta boa avaliação no pós-cirúrgico.

Para concluir as sessões de fisioterapia e acatar com as despesas financeiras, a família de Pablo pede ajuda para levantar recursos na conclusão do tratamento, para que assim, ele possa retomar seus estudos e sua saúde após a recuperação.

Pablo Gurgel é filho de uma senhora chamada Vera Gurgel, extensionista da Emater, na qual já contribuiu para o desenvolvimento do estado acreano. A família conta com sua solidariedade.

Para contribuir, acesse o link abaixo:

https://www.vakinha.com.br/3300616

Juruá Online